Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındaki ’lılara yönelik operasyon yapıldı. Opersyonda gözaltına alınan 5 ’lının bilgisayar ve cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:15
Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Suriye'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan DEAŞ'lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu!

Kaynak:Hürriyet

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN