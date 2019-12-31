Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Suriye'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.



Gözaltına alınan DEAŞ'lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu!

Kaynak:Hürriyet