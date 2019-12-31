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Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Gambiya, Somali ve Avrupa Birliği (AB) ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:35

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar"a göre, Ankara ve Banjul'da diplomatik temsilciliklerde kullanılacak arsaların mülkiyet hakları karşılıklı olarak devredilecek.

"Türkiye Cumhuriyeti İle Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar"a göre, Ankara ve Mogadişu'da diplomatik temsilciliklerde kullanılacak arsaların mülkiyet hakları karşılıklı olarak devredilecek.

"Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına 2014-2020 Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Mektupların Onaylanmasına Dair Karar"a göre ise söz konusu anlaşmanın gelecek yıla ilişkin bazı maddelerinde yapılan düzenlemeler yürürlüğe girecek.

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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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