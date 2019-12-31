Milli Piyango sonuçları 1 Milyon TL kazandıran rakamlar: Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Günün hiç şüphesiz en çok araştırılan konusu olarak öne çıkan Milli Piyango sonuçları 2020 hakkında araştırmaların ardı arkası kesilmezken, MPİ tarafından son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Satın aldıkları biletleri ile hayallere dalan vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları 2020 hakkındaki güncel bilgileri yakından takip ediyor. Açıklanan sonuçlar neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylece, on talihli vatandaş, 1 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası salonunda saat 15.00'te başladı ve 20.45'te sona erdi. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2019

Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?

İşte, 1 Milyon TL kazandıran numaralar;