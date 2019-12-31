Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgula! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi ve sonuçları için büyük heyecan! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon, 1 Milyon ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşların gözleri şu an da yapılan çekilişe çevrildi. Bilindiği gibi, yılbaşı çekilişi, MPİ'nin Kızılay binası salonunda 15.00'ten itibaren yapılmaya başlandı. Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama, 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean ve son dakika olarak sabah.com.tr'de olacak. MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2020 yaparak kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; kazandıran numaralar listesini tek tek inceleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası salonunda saat 15.00'te başladı. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte, Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları hakkındaki son dakika bilgiler;