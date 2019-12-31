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Son dakika haberi: sonuçları ve hızlı bilet sorgula! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

MPİ tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. İdare tarafından 15.00'de başlayan amorti ve büyük ikramiye çekilişleri, şu anda da devam ediyor. Biletleri alan ve 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar, MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile bilet Milli Piyango sorgulama motoru bilgisine bu başlık altından kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebileceksiniz. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları hakkında en güncel ve son dakika bilgileri yine sabah.com.tr'de! Haberimizin detaylarından, son dakika bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları hakkında merak edilenlere ulaşabilir, MPİ bilet sorgulama motoru ile ikramiye tutarınızı öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 19:42
Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgula! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

yılbaşı 2020 özel çekilişi ve sonuçları için büyük heyecan! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon, 1 Milyon ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşların gözleri şu an da yapılan çekilişe çevrildi. Bilindiği gibi, yılbaşı çekilişi, MPİ'nin Kızılay binası salonunda 15.00'ten itibaren yapılmaya başlandı. Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama, 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi anbean ve son dakika olarak sabah.com.tr'de olacak. MPİ Milli Piyango bilet sorgulama 2020 yaparak kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir; kazandıran numaralar listesini tek tek inceleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, idarenin Kızılay binası salonunda saat 15.00'te başladı. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2020 SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.

İşte, Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları hakkındaki son dakika bilgiler;

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Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgula! Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?
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