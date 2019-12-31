Türkiye FETÖ okullarının devrini bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesini beklediğini söyledi. Erdoğan dün 2019'un son konuğu olan Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık eden Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyon doları aşmıştır. Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesi bağlamında verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla burada çok önemli adımları atabiliriz.Bu minvalde geçtiğimiz hafta ilgili kurumlarımızın çalışmaları sonucu DEAŞ zulmünü yaşayan Moldovalı bir annenin iki çocuğuyla birlikte ülkesine kavuşmasını temin ettik. Moldovalı dostlarımızın da ortak mücadelemize aynı anlayışla destek vermeyi sürdüreceklerine inanıyorum. Dodon ise Türk yatırımcılara gereken desteği vereceklerini söyledi. Moldovalı bir ailenin DEAŞ'tan kurtarılmasına verdiği katkıdan dolayı da Erdoğan'a teşekkür eden Dodon, "Bir aile, ufak çocuklu bir anne ülkesine dönebildi. Suriye'de zor durumdaydı. Vatandaşlarımızın teşekkürlerini iletmek istiyorum" dedi.