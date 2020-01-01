BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada özellikle terör öğütleri ile mücadelede kararlı bir duruş ortaya konulduğu sergilendi. Bakanlık açıklamasına göre; PKK/KCK ile mücadelede 122 bin 54 operasyon, DEAŞ'a 1456 operasyon, FETÖ/PDY terör örgütüne 16 bin 778 operasyon, aşırı sol örgütlere yönelik ise 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 13'ü kırmızı, 8'i mavi, 2'si yeşil, 19'u turuncu, 92'si gri kategoride olmak üzere 134'ü 'Terör Arananlar Listesi'nde yer aldı. Terör örgütünde çözülmenin arttığı 2019'da, toplam 363 terörist teslim oldu. Bunlardan 271'i ailelerin de devreye girmesiyle ikna edildi.Terörün en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2019'da 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644'ü tutuklandı.2019'da 60 bin 791'i denizlerde olmak üzere, 450 bin düzensiz göçmen yakalandı, bunların 103 bin 93'ü sınır dışı edildi. Ayrıca 8 bin 798 organizatör gözaltına alınırken, bin 906'sı tutuklandı. 2019 yılında ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 373 bin 592 oldu.2019'da 173 bin 158 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,8 düşüş sağlandı.Tütün mamulleri ve kaçak sahte alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında 452 milyon 274 bin 85 lira vergi kaybının önüne geçildi.