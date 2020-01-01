Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Türkiye 2020’de gücüne güç katacak

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bir yazılı açıklama yaparak yeni yıla ilişkin mesajlarını paylaştı. Bahçeli şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar, Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadeler 2019'da da sahne almıştır. Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur.Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır. CHP bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul projesiyle Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. Yerli ve milli otomobille gururlanırken, gayri milli ve yabancıların dümen suyuna giren bir muhalefet anlayışının kök salması ülkemiz adına büyük bir talihsizlik ve aynı zamanda demokrasi ayıbıdır.Türk milleti 2020'ye ümitle bakmaktadır. Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020'de Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı'nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım.Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarıyla birlikte Kıran ve Pençe operasyonlarında görev alan kahraman asker ve polislerimizi kutluyor, hepsine teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.