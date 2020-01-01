Başkan Erdoğan’dan Melen talimatı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un susuz kalmaması için büyük önem taşıyan Melen Projesi ile ilgili devreye girdi. Erdoğan'ın talimatı ile projede ortaya çıktığı belirtilen çatlakların kapatılması için çalımalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, Melen Projesi ile ilgili "çatlaklar oluştu" yönündeki ifadeleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bakanlık ve kurumların yöneticileri ile görüştü. Gerçekten böyle bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi aldı ve sorunun çözümü için gerekenlerin en kısa sürede yapılması talimatını verdi. İlgili kurumların yöneticileri ve baraj projelerinde çalışan mühendislerin de bulunduğu toplantılar düzenledi ve neler yapılabileceği ele alındı. Çatlağın kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığı, benzer projelerde yaşanacak bir durum olduğu bilgisi paylaşıldı. Çatlakların "beton enjeksiyonu" ile aşılması için görüş birliği oluştu. Ek ödenek girişimleri başladı. İmamoğlu'nun, İstanbul'un susuz kalması durumunda İmamoğlu'nun mazeret olarak bunu öne sürebileceği ihtimaline karşı çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.