Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2020 emek ve mücadelemizin meyvelerini topladığımız yıl olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüntülü olarak yayımladığı yeni yıl mesajında 2020'nin Türk milleti ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni etti. İşte Erdoğan'ın yeni yıl mesajının satırbaşları;



TUZAKLARA BOYUN EĞMEDİK: Türkiye, 7 yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı kuşatma girişimiyle yüzleşmekte. Toprak bütünlüğümüzden, milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok saldırıyı birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik. Gazi Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" anlayışıyla, Türk milletine yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürütüyoruz. Allah'ın yardımı, mazlumların duası ve milletin güçlü desteğiyle, her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. En büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamız. Bunun için 'Hep birlikte Türkiye olacağız' diyoruz. 2020, verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacak. Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Tarihi hadiselere şahitlik edilen 2019'u geride bırakarak, çok daha güzel gelişmelerin hep birlikte yaşanacağı yeni bir yıla gireceğiz.



KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ: Her yıl olduğu gibi, 2019' da da her biri kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri millet istifadesine sunduk. Ülkeyi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalıştık. Türkiye, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz icraat dönemine girmiş oldu.



İSTANBUL HAVALİMANI HER YIL BÜYÜYECEK: İstanbul Havalimanı, nisan başında tam kapasiteyle hizmete girdi. Geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun töreni yapılan havalimanı her yıl büyüyerek, Türkiye'yi gururla temsil etmeyi sürdürecek. Ramazan'ın manevi ikliminin değerlendirildiği mayıs ayı sonunda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak, demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Ekim ayında ilk yargı paketinin Meclis'te kabulü ile de somut adımı attık. Ağustosta Türkiye'nin en önemli ulaşım projesi olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu açtık. Eylüldeki BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmamızda Türkiye'nin insani duruşunu tüm dünyaya gösterdik.

9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı ile terörle mücadelede kararlılığımızı fiilen ortaya koyduk. 2016'da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin km'lik alanı DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlerden temizledik. Barış Pınarı'yla Resulayn- Telabyad arasını terörden arındırdık.



TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DEN DIŞLAMA PROJELERİ AKAMETE UĞRADI:

Kasım sonunda Libya ile imzalanan mutabakat muhtıralarıyla Türkiye'ye çok önemli stratejik kazanımlar sağladık. Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. Libya'daki meşru Trablus Hükümeti'ne desteğimizle, bu anlaşmaların tüm unsurları hayata geçecek.



YERLİ VE MİLLİYE TAHAMMÜL GÖSTEREMEYENLER VAR:

Aralıkta 100 bin sosyal konut inşası projesi büyük ilgi ve taleple karşılandı. 2019'un son günlerinde, 82 milyonun tüm fertlerinin gururla karşıladığına inandığım bir projenin memnuniyetini hep birlikte yaşadık. Milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ilk araçlarını tanıttık. Yerli otomobil ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin işaretidir. Her ne kadar, her şey gibi otomobilin de yerli ve millîsine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da, bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır. 2022'nin sonunda satışa sunulacak Türkiye'nin Otomobili'ni hep beraber heyecanla bekleyeceğiz.