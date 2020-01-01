Berlin’de Libya için kritik süreç

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'ninLibya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis gündemine gelirken uluslar arası alanda da Libya ile ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Libya'daki soruna siyasi çözüm bulunması için yürütülen Berlin Süreci ile ilgili Almanya'nın ev sahipliğindeki zirvenin ocak ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zirvenin liderler düzeyinde gerçekleşmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıya katılması bekleniyor. Ocak ayında yapılması planlanan toplantıya Toplantıya BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ile Türkiye, Almanya, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileri katılacak. Almanya, toplantıyı liderler düzeyinde yapabilmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Türk tarafı Tunus, Cezayir ve Katar'ın yanı sıra Libya'nın komşuları Nijer ve Çad'ın da zirveye katılmasını istiyor. Buna karşılık Mısır da Yunanistan'ı sürece dahil etmeye çalışıyor.