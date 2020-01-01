Bakan Kurum: Belediyelere erişiminin engellendiği iddiası gerçek dışıdır

Kanal İstanbul Projesiyle ilgili belediyelerin bilgilerine ulaşımda kısıtlama getirdiği iddia edilen genelgenin çıkış gerekçesinin ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 yılından bu güne kadar belediyelerle yaptığı protokoller çerçevesinde ve birtakım ara yüz yazılımların desteğiyle veri paylaşımını TAKPAS (Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi) adlı uygulamayla yaptığını ifade etti.

Daha sonra e-Haciz uygulaması ve belediyeler ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında evrak akışının daha hızlı sağlanması için "web tapu" uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren Kurum, "Düzenlememiz, bu süreçte tapumuzun web tapu sürecine geçmesine ilişkindir. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 230 belediye de bu süreçten hem TAKPAS sistemindeki uygulamalarını hem de diğer tüm veri paylaşımlarını yapabilmektedir. Haciz ve evrak akışı ile alakalı tüm süreçleri hızlandıracak adımları buradan yapabilmektedirler. Dolayısıyla bu haber gerçek dışı asılsız bir haberdir." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul sürecine ilişkin Çevre Düzeni Planı'nın onaylandığını ve askıya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kurum, projeyle ilgili referandum tartışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, Kanal İstanbul Projesi'ni halkımızla paylaştı. Cumhurbaşkanımız bu projeyi 1994 yılında belediye başkanı olduğu dönemde tasarlamış ve o günden bugüne de projelerin gelişme aşamaları kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin, biz yapmış olduğumuz her projede bugün halkımızın sağlığını ilgilendiren nasıl karar aldıysak Kanal İstanbul'da da aynı kararı aldık, Osmangazi Köprüsü'nde de aynı kararı aldık, 3'üncü Köprü'de de Marmaray'da da aynı kararı aldık. Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık ve bundan sonraki süreçte de yapmayacağız. Onlar hangi projelerini milletimizle beraber almışlar, hangi projelerinde milletimize danışmışlar onu da sormak lazım. Biz 2011 yılında net bir şekilde vatandaşımıza sunduk ve vatandaşımız da bu noktada bize 18 yıllık kesintisiz iktidarımıza olduğu destekleri yine vermiştir. İstanbullularımız merak etmesin, biz vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren adımları atacağız, kararları alacağız ve inşallah İstanbulumuz çok daha güzel olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."