Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok net Libya ve Doğu Akdeniz mesajı: Oyunları bozmak üzere oradayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünya karşımızdaydı"

İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi. Oktay Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada." ifadelerini kullandı.

Ekonomide, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de oyunu bozduk.

EKONOMİDE YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

ÇOK NET LİBYA VE DOĞU AKDENİZ MESAJI: OYUNLARI BOZMAK ÜZERE ORADAYIZ

Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk

"Türkiye savaş uçağı yapacak"

F-35 VE S-400 AÇIKLAMASI

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor

TÜRKİYE SAVAŞ UÇAĞI YAPACAK

Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız