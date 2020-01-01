Erzurum’a şehit ateşi düştü

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Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 29 Aralık'ta meydana gelen patlamada yaralanan uzman çavuş Rahmi Kaya, tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede şehit oldu. Bekar olan Kaya'nın Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesi acı haberle yıkıldı. Haberi alan şehidin annesi Zeliha ve babası Abdurrahman Kaya ile yakınları, şehidin naaşını almak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Kaya'nın şehadet haberini alan bazı komşuları, aile bireylerine taziyelerini iletti. Şehit Kaya'nın baba evinin bulunduğu bina ile sokak da Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit için ilk tören Şanlıurfa'da yapıldı. Şehidin cenazesi buradaki törenin ardından Erzurum'a gönderildi. Biri kız 2 kardeşi bulunan şehit Kaya'nın cenazesi, bugün öğle vakti Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.