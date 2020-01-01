Evlat nöbetine güç veren destek

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için 120 gündür HDP önünde için oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor. Anneleri yılın son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ziyaret etti. Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti. HDP İl Başkanlığı önündeki eylem çadırına saat 12.30'da gelen Emine Erdoğan ailelerle 2 saat görüştü. Çadırda hazır bulunan aileleri tek tek dinleyen Emine Erdoğan, annelere yeni yılda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulunarak, "Anne yüreğinin gücünün terörü de silahı da zulmü de yeneceğine tüm kalbimle inanıyorum. Sizin burada yaptığınız devrimdir. Anneler bu sorunu bitirecek" dedi.Diyarbakır'da 5 yıl önce kaçırılan kızı Songül Akkuş için oturma eylemi yapan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atkı ören annelerden Fatma Akkuş, "Günlerdir burada evlatlarımız için oturma eylemi yapıyoruz. Şu ana kadar en uzun yanımızda kalan ve bizi dinleyen Sayın Emine Erdoğan oldu. Kızım gelseydi ancak bu kadar sevinirdim. Kızımın nasıl kandırılıp, kaçırıldığını, en son Suriye'de olduğunu öğrendiğimizi aktardım. Devletin evlatlarımıza kavuşmamız için çalıştığını söyledi" dedi.Ağrı'da 5 yıl önce kaçırılan kızı Hayal Demir için eyleme 1.5 yaşındaki kızı Asmin Nisa ile katılan anne Süheyla Demir, bir anne olarak acılarını paylaştığını söyledi. Erdoğan'ın, Asmin'i kucağına alıp uzun süre sevdiğini belirten Demir, "Emine Erdoğan'ın ziyareti bizi çok mutlu etti. Bizi çok sayıda kişi ziyaret etti ama Sayın Erdoğan'ın bu ziyareti bizim için çok anlamlı ve en önemlisi. Bizi tek tek dinledi. Hepimizin yaşadığı zorlukları dinleyerek, bir anne olarak yanımızda olduğunu söyledi. Sayın Erdoğan'ın ziyareti, çocuklarımıza kavuşma umudumuzu arttırdı" diye konuştu. Diyarbakır'da 5 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ da, "Sayın Emine Erdoğan'ın bizi ziyaret etmesi yüreğimize su serpti. Bir anne olarak buradaydı. Bizi dinlerken duygulandı. Yeni yılda evlatlarımıza kavuşma temennisinde bulundu" dedi.EmineErdoğan, terör örgütünden kaçarak teslim olan Cafer Ceylan ve Mekiye Kaya'nın annesiyle görüştü. Oğluna başlattığı oturma eylemiyle kavuşan anne Hatice Ceylan, görüşmesi sırasında duygulu anlar yaşandıklarını belirterek "Bana 'Sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir' dedi" diye konuştu. Mekiye Kaya'nın annesi Hüsniye Kaya ise kızının yeni bir hayat kurması için Erdoğan'dan destek istedi. Emine Erdoğan da Kaya'ya destek sözü verdi.