Hulusi Akar: Akdeniz’de oldubittilere izin verilmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Akar mesajında 2019'da terörle mücadelede gelinen noktaya değinerek şu ifadeleri kullandı:Yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir tempoda devam eden operasyonlarda terör örgütlerinin barınma alanları ile lojistik üs ve depolarının imha edilmesi, sözde lider kadroların etkisiz hale getirilmesi neticesinde terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde engellenmiştir. Bunun yanı sıra bölgemizin huzur, güven ve istikrara kavuşması yönünde İdlib'te de önemli adımlar atılmış, insani trajedilerin önüne geçilmiştirGarantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Ayrıca Libya ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" ile "Güvenlik ve Askerî İş Birliği" mutabakat muhtıraları ile Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması yönünde stratejik öneme sahip adımlar atılmıştır. Bu anlaşmalarla her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde Akdeniz'de deniz yetki alanları kayıt altına alınarak bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur. TSK'nın şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir