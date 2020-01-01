İzmirliler yeni yıla zamlarla uyandı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in vatandaşa şirin gözükmek için art arda yaptığı indirimler yerini zamma bıraktı. Geçen Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen 2020 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte İzmirliler yeni yıla içme suyundan otoparka, doğal yaşam parkından konser biletine kadar birçok hizmete yapılan zamlarla uyandı.



YÜZDE 275 ZAM

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre en temel ihtiyaçlardan birisi olan içme suyunda yüzde 15'lik fiyat artışına gidildi. Açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Çekilen araç otopark ücreti ise günlük 12 lira iken 15 lira oldu. Daha önce Ahmed Adnan Saygun Konser Salonundaki özel konserlerde uygulanan bilet ücretlerinde de yüzde 275'e varan zamlar yapıldı. Zam miktarının astronomik oranlarda gerçekleşmiş olması vatandaşa 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Belediye hizmetlerine art arda yapılan zamlar halk arasında 'Tunç devri başladı' yorumlarına neden oldu. Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsündeki oda ücretleri de 2020 bütçesi ile birlikte yeniden düzenlendi. Buna göre 1 kişilik lüks oda ücreti 1200 TL'den 1540 TL'ye çıkarıldı.