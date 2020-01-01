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2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA: Milli Piyango sıralı tam liste MPİ bilet sorgula

Büyük bir merakla beklenilen 2020 sonuçları açıklanırken; bilet sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da büyük artış gösterdi. MPİ tarafından öğle saatlerinde başlayan amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL, 80 Milyon TL büyük ikramiye çekilişi, 20.45 itibari sona erdi ve MPİ bilet sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açıldı. 80 Milyon, 8 Milyon, 1 Milyon ve amorti için beklemeye koyulan vatandaşlar, MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama motoru için yine en doğru adresteler! 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizinden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 08:19
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA: Milli Piyango sıralı tam liste MPİ bilet sorgula

Büyük bir merakla beklenilen sonuçları 2020 açıklandı ve MPİ bilet sorgulama ekranı da vatandaşların erişimine açıldı. Bilindiği gibi, 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşların gözleri çekilişe çevirmişti. MPİ tarafından canlı çekilişin ardından, sıralı ve tam liste sonuçları da yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken; İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirtildi. Öte yandan, amorti numaraları ile diğer ikramiye tutarları da açıklandı.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Her sene olduğu gibi, bu yıl da Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

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Haberimizin detaylarından, 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile; sıralı ve tam liste bilgisine ulaşabilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA: Milli Piyango sıralı tam liste MPİ bilet sorgula
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