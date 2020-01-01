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Nöbetteki annelerin sayısı 63’e yükseldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Nöbetteki annelerin sayısı 63’e yükseldi
Diyabakır'da oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı 63'e yükseldi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce 15 yaşında iken dağa kaçırılan Zübeyde Koç'un annesi Esmer Koç, evlat nöbetinin 120'nci gününde eyleme katıldı. Koç, çocuğuna seslenerek "Kızımın yeri orası değil, benim yanımdır. 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Her gece ağlıyorum" dedi. Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran için eyleme katılan Halime Kadran "Ateş düştüğü yeri yakar. Ben çocuğumu istiyorum" diye konuştu.
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Nöbetteki annelerin sayısı 63’e yükseldi
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