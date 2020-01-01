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Son dakika: Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti

Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.1.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 11:58
Son dakika: Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti

Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.

Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Son dakika: Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti
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