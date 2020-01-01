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Türkiye’nin otomobilinde halkın gözdesi SUV modeli

BETÜL USTA Gündem
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Türkiye’nin otomobilinde halkın gözdesi SUV modeli
Geçtığımız hafta görücüye çıkan 'Türkiye'nin Otomobili'ne kamuoyunun ilgisi büyük. İki modeli ile de görenleri hayran bırakan yerli aracın SUV modeline ilgi daha yoğun. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştirdiği anket çalışmasında "Sizin favoriniz hangisi?" sorusuna verilen yanıtlarda SUV model yüzde 58.4 oy alırken, katılımcıların yüzde 41.6'sı Sedan model lehine oy kullandı. Yüz binin üzerinde oy kullanılan anketle ilgili "İkisi arasında seçim yapmak zor" ,"İlk kez bir araca aşık olduk" gibi yorumlar yapıldı.
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Türkiye’nin otomobilinde halkın gözdesi SUV modeli
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