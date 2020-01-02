Balıkesir'de polisten firarilere operasyon

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten adam öldürme suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 3'ü Edremit ilçesinde ve 10 kişi Balıkesir İl Merkezinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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