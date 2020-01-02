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Böcek mağdurları yeni yıla grevde girdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020
Böcek mağdurları yeni yıla grevde girdi
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, yeni yıla CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in haksız şekilde işlerine son verdiği belediye işçileriyle girdi. 160 gündür grev yapan işçilerle yeni yıl yemeği yiyen Öz, toplu sözleşmenin masada bitirilmesi için Böcek'le defalarca görüşmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Öz, Başkan Böcek'in 900 işçiyi haksız yere işten attığını, 250'sini ise 200 ila 400 kilometre arasında değişen mesafelere sürdüğünü belirterek sert tepki gösterdi. İşçiler ise tüm baskılara
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Böcek mağdurları yeni yıla grevde girdi
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