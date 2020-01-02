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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceklerini bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 19:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilen tezkerenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

Hükümetin, Doğu Akdeniz'deki her adımını detaylı çalışılmış belirli bir strateji ve plan dahilinde attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin amacı BM nezdindeki meşru hükümetin çağrısına destek vermek ve bölge barışına hizmet etmektir. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz"
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