Erdoğan’dan yeni yılda Mehmetçiğe moral mesajı: Dosta güven, düşmana korku veriyorsunuz

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Mehmetçiğe sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Gaziantep'e giden Akar ve beraberindekiler, sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçti. Burada brifing alan Bakan Akar, Askerlerle yemekhanede karavanadan yemek yedi. Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin bir sonraki durağı ise Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden Pars ve Atmaca filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Akar ve komutanlar daha sonra Mehmetçik'le bir araya geldi.Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Trabzon'a geçerek Karadeniz Uyumu Harekatı'nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. TCG Yavuz fırkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara köprü üstünde faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Akar daha sonra personelle bir araya geldi. Bu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonda bahriyelilere hitap etti. Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekatı ile Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven, düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum" diyerek moral verdi. Mehmetçik de Erdoğan'a "sağ ol" sözleriyle karşılık verdi.Bakan Hulusi Akar ise, kara, deniz ve hava birliklerindeki konuşmalarında, "Bölgedeki mevcut zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini tüm denizlerde koruduk, korumaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.Akar, Libya tezkeresine ilişkin ise "Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak doğum gününü kutladı ve yeni yılın hayırlar getirmesini diledi.