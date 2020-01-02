Hollanda'da bazı şirketlere içinde bomba bulunan mektup gönderildi

Polisten yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada, "bombalı mektupların", sırasıyla Amsterdam kentinde bir otele ve bir akaryakıt istasyonuna, Utrecht kentinde bir emlak şirketine ve Rotterdam'da bir akaryakıt istasyonu ile bir otomobil şirketine posta ile teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, zarfların patlamadığı için zarar vermediği fakat patlaması halinde ciddi bedensel yaralanmaya neden olabileceği ifade edildi.

Zarfların üzerinde gönderen kişinin Rotterdam'da bulunan "CIB" adlı bir şirket olarak belirlendiği ancak araştırma sonucunda şirketin olayla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca CIB şirketinin ana ofisinde de bugün şüpheli bir zarf bulunduğu aktarıldı.

Polis, üzerinde logosuz ve adres olmayan CIB yazılı mektupların açılmamasını ve güvenlik güçlerine haber verilmesini istedi.