İBB 2020’ye işçi kıyımı ile başladı

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BUGÜN NELER OLDU

CHP'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020'yi yeni işçi kıyımları ile karşıladı. İşsizlik ve fakirlik edebiyatı yapan CHP'li belediye yönetimi, yeni yıla girerken yaklaşık 422 işçiyi çıkardı. İBB'nin iştiraklerinden yüzlerce işçi CHP'li belediye yönetimi tarafından kış ortasında kapının önüne koyuldu. İSPER'de 200, Spor İstanbul'da 1, İSTON'da 200 ve İSBAK'ta ise aralarında 22 yıllık çalışanların bile olduğu 21 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. Alınan bilgilere göre İBB yönetimi, İSTON'da sözleşmesi dolan personelle masaya oturmadı. Sözleşmesi yenilenmeyen işçiler 2020'ye işsiz girerken, aynı durum İSBAK'ta da yaşandı. İSPER'de görevli temizlik çalışanları ise Boğaziçi A.Ş'ye devredilirken her yıl otomatik olarak yenilenen sözleşmeler bu yıl yenilenmedi. Spor İstanbul'da ise sözleşme süresi 31 Aralık'ta biten bir işçinin sözleşme süresi uzatılmadı ve iş fesih sözleşmesi imzalatıldı. CHP'li belediye yönetiminin yoksulluğa terk ettiği işçi sayısı 6 bin 253'e ulaştı.