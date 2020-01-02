Kadına yönelik şiddete karşı düğmeye basıldı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığı'na "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" gönderildi. Genelge kapsamında "2020- 2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında; kadına yönelik şiddetle mücadele için atılacak olan adımlar şu şekilde sıralandı. Mücadele için seferberlik ilan eden bakanlık polis, jandarma başta olmak üzere 500 bin kolluk personeli eğitimden geçirilecek. Uzmanlık birimleri kurulacak. Şiddete uğrayanlarla ilgili bilgilerin 3.kişilere ulaşması engellenecek. Şiddet uygulayanların bir daha yapmaması için eğitime yönlendirilirken, 81 ilde elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştırılacak.