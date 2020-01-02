‘Libya anlaşması ile oyunu bozduk’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Libya'ya asker gönderme konusunda şunları söyledi: Suriye ve dünyanın diğer yerlerindeki olaylarla ilgilenirken, bir taraftan da Doğu Akdeniz'de aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye vardı. Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile bu oyunu bozduk. "Libya'da, Kıbrıs'ta ne işimiz var?" diye soranlara sesleniyorum, bizi ayaklarını suya atamayacak, olta atamayacak hale getirmek için oynanan oyunlar var, bunları yırtmak üzere oradayız. Bu oyunları bozmak üzere oradayız.