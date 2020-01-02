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Muhalefet topyekûn karşı çıkıyordu! Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için TBMM'ye sunulan tezkere kabul edildi. Türkiye hem kendi hem de dünya mazlumlarının geleceği için attığı Libya adımı batının şer eksenini korkuturken, içerde de CHP, HDP ve İP Libya tezkeresine karşı çıkıyor. Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından Türkiye'nin Libya'da ne işi olduğunu tek tek böyle anlattı.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 18:40
Muhalefet topyekûn karşı çıkıyordu! Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı

Türkiye'nin hem kendi hem de dünya mazlumlarının geleceği için attığı Libya adımı batının şer eksenini ürkütürken, içeride ise CHP, HDP ve İP Libya tezkeresine karşı muhalefet yürütüyor.

Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı

Türkiye'nin Libya'da ne işi var" diye soranlara, Cüneyt Özdemir cevabı tane tane anlatmış ve sormuş: "Bırakalım da CIA'ın beslediği, Rusların,Yunanlıların, Mısır'ın, BAE'nin desteklediği darbeci Hafter meşru hükümeti yıksın, Doğu Akdeniz'de etrafımızı kuşatsınlar mı?"

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Muhalefet topyekûn karşı çıkıyordu! Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı
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