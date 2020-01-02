Muhalefet topyekûn karşı çıkıyordu! Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı

Türkiye'nin hem kendi hem de dünya mazlumlarının geleceği için attığı Libya adımı batının şer eksenini ürkütürken, içeride ise CHP, HDP ve İP Libya tezkeresine karşı muhalefet yürütüyor.
Cüneyt Özdemir Türkiye'nin Libya'da ne işini olduğunu tek tek böyle anlattı
Türkiye'nin Libya'da ne işi var" diye soranlara, Cüneyt Özdemir cevabı tane tane anlatmış ve sormuş: "Bırakalım da CIA'ın beslediği, Rusların,Yunanlıların, Mısır'ın, BAE'nin desteklediği darbeci Hafter meşru hükümeti yıksın, Doğu Akdeniz'de etrafımızı kuşatsınlar mı?"