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Milli Savunma Bakanlığı: "Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 20:00
Milli Savunma Bakanlığı: Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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