Terör mağdurları yeni yıla yeni evlerinde girdi

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta3 yıl önce Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla evlerinden olan terör mağduru aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 1790'ı teslim edildi. Konutlar noter huzurunda çekilen kurayla hak sahiplerine verilirken, geri kalan konutların 6 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde yeni yılı yeni evinde karşılayan vatandaşlardan 60 yaşındaki Ahmet Altürk, "3 gün önce yerleştik. Emeği geçen devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi. 55 yaşındaki Hanife Altürk de çocuklarıyla birlikte yeni yılı huzur içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Necla Tatar da "Eski evimiz sobalıydı terör saldırılarında yıkıldı. Devletimiz onun yerine bize doğalgaza uyumlu modern bir konut verdi. Yeni yılı ailemizle beraber karşılıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz" dedi.