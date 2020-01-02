Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Taşköprü beldesinde, Topçular Ro-Ro Gümrük Sahası'nda yurt dışına çıkış için bekleyen çekici dorsesinde gümrük muhafaza memurları arama yaptı.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla Fransa'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 18'i Irak, 15'i İran ve biri Suriye uyruklu 34 kişi yakalanıp haklarında işlem yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü ise adli merciler tarafından tutuklandı.

Ayrıca, aynı bölgede devriye sırasında, tel örgülerden geçerek gümrük terminaline girmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.