Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da gümrük bölgesinde 34'ü çekici dorsesinde, biri de çevrede bulunan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.1.2020 17:49
Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Taşköprü beldesinde, Topçular Ro-Ro Gümrük Sahası'nda yurt dışına çıkış için bekleyen çekici dorsesinde gümrük muhafaza memurları arama yaptı.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla Fransa'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 18'i Irak, 15'i İran ve biri Suriye uyruklu 34 kişi yakalanıp haklarında işlem yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü ise adli merciler tarafından tutuklandı.

Ayrıca, aynı bölgede devriye sırasında, tel örgülerden geçerek gümrük terminaline girmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN