Ardahan’a zorunlu atama emeklilik kararı aldırdı

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CHP'li Başkan Vefa Salman tarafından Yalova'dan bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne zorla gönderdiği İç Denetim Koordinatörü Mustafa Özkaynar, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle 16 saat yolculuk yapamayacağını belirterek Ardahan'a gitmedi. Raporlu olan Özkaynar, raporun süresi dolunca emeklilik dilekçesini verecek. Belediyenin kaynaklarının hizmet alımı adı altında birilerine peşkeş çekilmesine karşı çıktığını için sürüldüğünü ifade eden Mustafa Özkaynar, SABAH'a şunları anlatmıştı: "Vefa Salman ve ekibi göreve geldiğinden beri geçici görevlendirmeyle personele mobbing yapıyor, oradan oraya gönderiyorlar. Yasa ve hukuk tanımıyorlar. Gerekli personel olduğu halde dışarıdan hizmet alımı yapılmasına karşı çıktığım için başkan Vefa Salman beni hedef aldı."