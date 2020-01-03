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’deki operasyonunda 11 tutuklama

’de yılbaşı öncesi terör örgütü ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.1.2020 21:00
Balıkesir’deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama
Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında TEM şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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Balıkesir’deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama
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