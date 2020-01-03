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Diyarbakır annelerine anlamlı ziyaret

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Diyarbakır annelerine anlamlı ziyaret
Diyarbakır'da terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 122'inci gününe girerken, İstanbul'dan gelen Beykozlu Ordulular Derneği üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu. Beykozlu Ordulular Derneği yönetici ve üyeleri, ailelerle sohbet edip, duygularını paylaştı. Dernek Başkanı Sezai Biçer, annelerin kısa zamanda yavrularına kavuşmasını dilediklerini söyledi. Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terörün son bulması için dua ettiklerini anlatan Biçer, annelerin destekçisi olduklarını kaydetti.
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Diyarbakır annelerine anlamlı ziyaret
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