İBB’den çocuklara büyük ayıp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 23 Haziran seçiminin ardından Ümraniye Millet Bahçesi'nde kurulmak için Ümraniye Belediyesi'ne verdiği 2 adet ahşap çocuk grubu gece yarısı geri alındı. Yine Millet Bahçesi'nde kullanılmak üzere İSTON A.Ş.'ye sipariş verilen çöp kovalarının imalatı tamamlanmış olmasına rağmen Ümraniye Belediyesi'ne verilmediği, İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın da talep edilmesine rağmen mobil WC'yi de teslim etmediği öğrenildi. Ümraniye Belediyesi'nin, ihtiyaçları olan üçüncü WC'nin yerini hazırladığı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yeni İBB Park ve Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'e 20 Ağustos 2019'dae konuyla ilgili bilgi verdiği ancak bugüne kadar teslimatın yapılmadığı öğrenildi.İBB'nin; 330 bin metrekarelik alana sahip, haftasonu yaklaşık 20 bin vatandaşın ziyaret ettiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde Ümraniyelilerin hizmetinde kullanılacak mobil WC, Çocuk Oyun Grubu ve çöp kovası ürünlerini teslim etmemesinin ayrımcılık olduğu ifade ediliyor.Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer "Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de 350 dönümlük millet bahçesi yaptı. Millet bahçesine biz İBB'den iki tane çocuk oyun grubu istedik. Çocuk oyun grupları geldi, güvenlik kulübesinin etrafına koyduk, Ekrem Bey geldikten sonra bir gece İBB'den gönderilen bir ekip oyun gruplarını aldılar götürdüler. Sayın Ekrem İmamoğlu Ümraniye'de insanlar size oy vermedi mi?" dedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuncer'in mikrofonunu kapatarak konuşmasını engellemişti.

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