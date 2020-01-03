Kuzey Irak’tan acı haber: 2 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlarda 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekât Bölgesi'nde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir" denildi. Şehitler piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) ve Ayhan Çam (24) için Şırnak'ta tören düzenlendi. Tören'in ardından Işık'ın cenazesi İstanbul'a, Çam'ın cenazesi ise Çorum'a gönderildi. Işık'ın acı haberi alan ailesi büyük üzüntü yaşarken, evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Ayhan Çam'ın (24) Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki babaevine de Türk bayrağı asıldı. Şehit Çam'ın bugün cuma namazının ardından törenle toprağa verileceği öğrenildi