Yasama, yürütme, yargı Külliye’de buluştu

RUMP'LA

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de yer aldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün Libya ve Suriye'nin yanı sıra ikili ilişkileri görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, "İkili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Başkan Başkan Erdoğan'ın, Irak'ta ABD güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiğini söylediği belirtilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır" ifadeleri kullanıldı.