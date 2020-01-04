Çocuklarımızı HDP götürdü, onlar getirecek

BUGÜN NELER OLDU

Dıyarbakır'da, terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi başlatan 63 ailenin evlat nöbeti sürüyor. Oturma eyleminde bir umutla evlatlarına kavuşmayı ümit eden anneler Güzide Demir, Yıldız Ballı ve Vecihe Gökkuş, çocuklarını HDP'nin dağa götürdüğünü belirterek, "Çocuklarımı onlardan istiyoruz" dediler. Diyarbakır'dan 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir, oğlunu HDP'nin kandırıp PKK'ya verdiğini belirterek, "Oğlumu HDP'den geri istiyorum. Telefon açıp, üzerine mazot döküldüğünü söyledi. Ayakları yanmış, bacakları da sakatlanmış. O zamana kadar haberim yoktu. Annelerin hepsi gelsin, biz kaç senedir bu acıyı çekiyoruz. Oğlumun ayağı sakat gelemiyor. Onlar (HDP) getirsin" dedi. 16 yaşındaki Yıldız Ballı 5 yıl önce kaçırılan Yıldız Ballı ise "Kızımın öldüğü yalanını ortaya attılar. Ancak kızım yaşıyor. Kızım gelene kadar buradayım" dedi.