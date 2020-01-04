DEAŞ’ın uyuyan hücresi çökertildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın, 6 kişilik uyuyan hücresi deşifre edildi. Türkiye'ye mülteci kılığında yasadışı giriş yaptıkları tespit edilen zanlıların, kentteki yeni yıl kutlamalarını hedef alıp, yılbaşını kana bulayacak saldırı gerçekleştirebilecekleri ihtimali üzerine 30 Aralık'ta operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekât'ın da destek verdiği operasyonda Irak uyruklu Ahmed Tair Mezyed Almovla (35) ve Mehdi Mohsin Hasso Najar (52) ile Suriye uyruklu Mamun Aburas (34), Abdulfettah Elhammede (31), Saleh Semmuri (33) ve ağabeyi Cemil Semmuri (37) gözaltına alındı.Zanlıların örgütün Suriye'deki kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldıkları, Almovla ve Aburas'ın, DEAŞ'ın ele geçirdiği bölgelerdeki petrol rafinerisi ve hastane gibi kritik noktaların güvenliğini sağladığı iddia edildi. Najar, Elhammede ve Semmuri kardeşlerin de örgütün sözde cihat ilan ettiği Suriye topraklarında karşı istihbarat toplayıp, silahlı çatışmalarda da aktif bir rol aldığı öne sürüldü.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmed Tair Mezyed Almovla, Mamun Aburas ve Mehdi Mohsin Hasoo tutuklanırken, Cemil Semmuri için 'ev hapsi' kararı verildi. Saleh Semmuri ve Abdulfettah Elhammede de sınır dışı edildi.Bu arada Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 kişi de tutuklandı.

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