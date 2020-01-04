Dolmabahçe’de güvenlik zirvesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Altun, toplantıda, Irak'taki gelişmeler, ABDİran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumun bütün boyutlarıyla ele alındığını bildirdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarının sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" açıklamasını yaptı.Bu arada Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da telefonda görüştü. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı.Başkan Erdoğan, dün Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.