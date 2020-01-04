Güvenlik korucusu olmak için evleri işaretledi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapı ve duvarlarını işaretleyen B.Ç. tutuklandı.Alevi vatandaşların yaşadığı mahallenin muhtarı, önceki gece Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak 5 evin kapı ve duvarlarına yazı yazıldığını, işaret konulduğunu bildirdi. "Aleviler gitsin, Türkiye Müslümandır" yazan ve "X" işareti koyan kişinin, muhtarın aynı mahallede oturan yeğeni B.Ç. olduğu tespit edildi. Jandarmanın gözaltına aldığı B.Ç.'nin üst aramasında yazıları yazdığı kırmızı renkli boya kalemi bulundu. B.Ç.'nin ilk ifadesinde güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söylediği öğrenildi.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.