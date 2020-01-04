Hava Harp Okulu davasında karar! Darbeci 70 sanığa müebbet hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 2 ere ceza vermezken 70 Harp Okulu öğrencisini "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken tutuksuz yargılanan 1 er ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık avukatları da mahkemeye taleplerini sunmuştu. Ancak mahkeme bu talepleri reddetmişti. Dün sabah saatlerinde başlayan duruşmaya biri tutuksuz 14'ü tutuklu sanık ve avukatların yanı sıra sanık yakınları alındı. Mahkeme başkanı duruşmanın başlamasıyla direkt kararı okuyarak açıkladı.Mahkeme, Harp Okulu öğrencisi 70 sanığı ilk etapta "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki iyi hal durumunu ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak verilen cezayı 'müebbet hapis cezası'na düşürdü. Mahkeme, 70 sanığa 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma' ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma' suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme öte yandan tutuksuz sanık erler Burak Tüfekçi ve Vural Tunçkıran'a ise ceza vermezken firari olan ve ceza alan 55 harp okulu öğrencisi hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da, Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda görevli olan ve Tatbiki Eğitim Kampı için Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan 70 sanık, o gece Yalova'dan darbecilere destek için İstanbul'a gelmişti. Üçü rütbeli personel, iki er ve 70 Hava Harp Okulu 2. Sınıf Öğrencisi, 3. Filo Kol Komutanı Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile 3. Filo Takım Komutanları Teğmen Harun Ay ve Teğmen Burhanettin Koyuncu'nun emir-komutası altında araçlarla İstanbul'a hareket etti. Sanıklar henüz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşamadan Kavacık mevkisinde yakalandı. İddianamede sanıkların FETÖ'nün darbe girişimine takviye amacıyla geldiği kaydedildi.Muğla merkezli 7 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen 13 FETÖ'cüye yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf ve daha önce ihraç edilen bir şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Kocaeli, Adana, Mersin ve Erzurum'da dün sabah eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ünün arandığı bildirildi.Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda da 15 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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