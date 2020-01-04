HDP’li başkan ve meclis üyesine 30 yıl hapis talebi

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İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Van'ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şehzade Kurt hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yacan ve yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkan" sıfatını kullanan Kurt hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Yacan'ın, teröristlerin cenaze ve taziyelerine de katıldığı belirtildi. İddianamede, sanıkların terör örgütü ile bağlantılı kişileri işe aldıkları, belediyenin aldığı kablo, battaniye ve kuru gıdaları PKK'lı teröristlere gönderdikleri belirtildi. İşe alınan 58 kişinin aile bireylerinin, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte oldukları veya öldükleri ya da yakalandıkları kaydedildi.