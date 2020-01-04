Kanal İstanbul için açılan davaya ret

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün hukuka uygun olduğuna hükmetti. TMMOB'a bağlı 9 meslek odası, iş birliği protokolünün iptali istemiyle İstanbul 2018'de dava açtı. Mahkeme tüm planlama yetkisinin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildiği yönündeki itirazı yerinde bulunmadı. Protokol konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve hukuka aykırı olduğu, tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı yönündeki itiraz da mahkemece kabul görmedi.