Komandolar göreve hazır! 3 koldan Libya'ya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'ya gitmesine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkerenin TBMM'den geçmesinin ardından, gözler Libya'ya yönelik askeri hazırlığını bir süredir sürdüren Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi.



TSK'nın ilk planda, milis güçlerden oluşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) unsurlarının, eğitim ve donanımlarına ağırlık vermesi bekleniyor. Bu güçler arasında koordinasyonun artması ve düzenli ordu şeklinde hareket etmesi sağlanacak, insani yardımlar yapılacak.

İşte Libya tezkeresi





TSK'nın Libya'ya üç kuvvetten (hava, kara, deniz) asker göndermesine kesin gözüyle bakılıyor. Libya'ya yönelik yapılacak denizaşırı harekata, Deniz Kuvvetleri'nden savaş gemileri ile denizaltıları; Hava Kuvvetleri'nden İHA/SİHA, kargo ve savaş uçakları; Kara Kuvvetleri'nden de ateş destek vasıtaları ile desteklenmiş komando unsurlarının gitmesi planlanıyor.





'KADEMELİ ARTACAK'



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, TSK'nın Libya'ya intikali ile ilgili soruları yanıtladı. Libya'ya kademeli olarak artacak bir kara gücünün intikaline işaret eden Karataş, "Acil olarak ihtiyaca göre ilk belirlenen unsurlar gidecektir. Türkiye'den kalkan savaş uçakları, TSK ve UMH'nin ihtiyacına göre hava desteğini karşılayacaktır. Deniz Kuvvetleri mutlaka sahada savaş gemilerini bulunduracaktır" diye konuştu.



"Libya'ya kaç asker gidecek?" sorusuna yanıt veren Karataş, "İhtiyaca göre, tugay seviyesine kadar çıkabilecek bir güç gönderilecektir. Tugay seviyesindeki bir güç, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak, oradaki ihtiyacı karşılayacaktır" dedi.



Gönderilecek askeri gücün lojistik ihtiyacını karşılamak için hazırlıkların 1.5 ay önceden başladığı bilgisini veren Karataş, "A400M Atlas uçaklar kısa sürede, TSK'nın tehçhizat, malzeme ve personelini Libya'ya taşıyacak donanımda. İntikal planları ve intikal edecek birlikler de belirlenmiştir" dedi.



'DÜĞMEYE BASILACAK'



"İlk birlikler ne zaman gidecek" sorusuna ise Karataş, "Ben düğmeye hemen bugün basılacağını düşünüyorum. Çünkü işler orada hızlı ilerliyor. Türkiye'nin geç kalma şansı yok" dedi.

'HAFTER GÜÇLERİ ÇÖZÜLÜR'



Milliyet'in haberine göre, Mehmetçik'in sahaya inmesiyle Hafter güçlerinin çözüleceğini düşünen Karataş, "Hafter güçleri kendilerine çeki düzen vermek zorunda. Artık meydan boş değil. Mehmetçik, güçlü bir ülkenin güçlü bir silahlı kuvveti. Savunulan alanlara bir saldırı olursa, buna karşılık verebilecek TSK'nın muharip gücü olacak orada. Ayrıca muharip unsurları destekleyecek destek unsurları da olacak" dedi.





'TUNUS VE CEZAYİR'İN ÜSLERİ KULLANILABİLİR'



Lojistik sorun yaşanmayacağı görüşünde olan Karataş, "Büyük nakliye uçaklarımız acil ihtiyaçları hava yoluyla UMH'nin kontrolündeki hava alanlarına indirecektir. Deniz yoluyla da biraz uzun sürmekle birlikte (3-7 gün) bir lojistik sağlanacaktır. Savaş uçaklarımız ise havadan yakıt ikmali ile görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönebilir. Tunus ve Cezayir UMH'yi destekleyen Türkiye'nin yanında. Bu ülkelerin de deniz ve hava üsleri kullanılabilir" ifadesini kullandı. Türkiye'nin sınır ötesi harekatta deneyimli olduğunu söyleyen Karataş, "Türkiye, Afganistan'dan Bosna-Hersek'e, Somali'den Katar'a kadar dünyanın farklı yerlerinde TSK unsurlarını bulunduruyor" dedi.