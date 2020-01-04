Omuz omuza şehadete yürüdüler

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25), önceki gün Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Çam'ın naaşı memleketi Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi. Şehit Çam için Çorum'un Uğurludağ ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Bekir, annesi Nuran, kardeşleri Sibel ve Gökhan Çam'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, Eski Çeltek köyündeki aile kabristanında toprağa verildi. Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için ise İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.Şehit Işık'ın babası Ali Işık, "Üzüldük, vatan sağ olsun. En son bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Saat ikide nöbeti bitti. O saatten sonra biz ulaşamadık. Annesine çok düşkündü. Annesini sürekli arardı. Kendisi severek gitti. Biz karşı çıkmıştık ama 'illa gideceğim' dedi. 15 gün önce ağabeyinin düğününe gelmişti. 'Beş ay sonra yine izne geleceğim' demişti. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" dedi. Işık'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.Dayısı da şehit olmuşBu arada şehit Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak Seslice ilçesi Kopik mevkiinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak şehit olduğu öğrenildi.

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