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Son dakika: Akdeniz'de ! Depremin şiddeti 3.0 olarak açıklandı... (Son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de meydana geldi! Depremin şiddeti 3.0 olarak açıklanırken, konuyla ilgili ayrıntılar az sonra gelecek. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter'dan verdiği bildirime göre depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 6.2 km olarak belirtildi. Depremin saati ise 10:46 olarak geçildi. Deprem Antalya, Alanya ve Isparta gibi bölgelerde de hissedildi.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 11:04
Son dakika: Akdeniz'de deprem! Depremin şiddeti 3.0 olarak açıklandı... (Son depremler listesi)

Akdeniz'de gerçekleşen 3.0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların son depremler konusundaki araştırmaları da oldukça arttı. Deprem Akdeniz'de gerçekleşti etki alanı ise Antalya, Isparta ve bölgedeki adalar olarak dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.0 olarak açıklarken depremin derinliği de 6.2 km olarak ifade edildi.

Yine Kandilli Rasathanesi depremin saatini 10:46 olarak açıkladı. Özel olarak hazırladığımız deprem sayfasından en son nerede deprem oldu, son depremler nerede oldu şeklindeki sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

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Son dakika: Akdeniz'de deprem! Depremin şiddeti 3.0 olarak açıklandı... (Son depremler listesi)
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