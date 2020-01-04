Son dakika: Akdeniz'de deprem! Depremin şiddeti 3.0 olarak açıklandı... (Son depremler listesi)

Akdeniz'de gerçekleşen 3.0 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların son depremler konusundaki araştırmaları da oldukça arttı. Deprem Akdeniz'de gerçekleşti etki alanı ise Antalya, Isparta ve bölgedeki adalar olarak dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.0 olarak açıklarken depremin derinliği de 6.2 km olarak ifade edildi.

Yine Kandilli Rasathanesi depremin saatini 10:46 olarak açıkladı. Özel olarak hazırladığımız deprem sayfasından en son nerede deprem oldu, son depremler nerede oldu şeklindeki sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

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