97 bin 255 Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

stanbul

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı. Vali Yerlikaya, "2019 yılında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 78 bin 243 kişi azaldı. Ayrıca, 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118 bin 432 düzensiz göçmen yakalandı, 37 bin 582'si sınır dışı edildi" bilgilerini aktardı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Düzensiz Göç ile mücadelemiz devam edecek" ifadelerine de yer verdi. Yıllara göre paylaşılan verilerde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2016'da 10 bin 183, 2017'de 18 bin 254, 2018'de 28 bin 364 ve 2019'da 118 bin 432 olarak yer aldı.