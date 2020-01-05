“Atatürk isminden neden rahatsızsınız?”

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Bodrum Belediyesi AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin "Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi"nin adının "Atatürk Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesi yönündeki talebi, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu'nun CHP'li ve İYİ Partili üyelerince reddedildi. Komisyon kararının gerekçesini açıklayan CHP'li Mustafa Coşkun, "Herodot tarihin ve kültürün babası olarak dünya nezdinde kabul edilmiş bir şahsiyettir. İsminin 2015'te verildiği kültür merkezinden kaldırılmasını çok doğru bulmadık" dedi. MHP'li Meclis Üyesi İsmail Karaşehirli ise Coşkun'a tepki gösterdi. Karaşehirli, "Biz Bodrum'da Atatürk ismini hiçbir yerde göremiyoruz. CHP'li ve İYİ Partili arkadaşlar neden Atatürk isminden rahatsızlık duyuyorlar. Yeniden yapılacak tarihi yapılara Herodot adını verelim" ifadesini kullandı.